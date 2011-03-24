На автобус с портретом Сталина собрали уже четверть миллиона рублей

На проведение акции запуска автобуса с изображением Иосифа Сталина ко Дню победы собрано почти 250 тысяч рублей. Деньги поступают из многих стран зарубежья, включая Северную Америку.



Об этом сообщил один из устроителей акции Дмитрий Лысков. По его словам, часть средств, которая окажется невостребованной для запуска автобуса в Москве, будет направлена в другие регионы. "В ближайшие дни мы планируем начать переводить избыток средств региональным оргкомитетам акции "Автобус Победы", - пишет Лысков в своем интернет-блоге.

Вот что пишет Лысков: "В минувшем году "Сталинобус" появился на улицах Петербурга. В этом, 2011 году, нашими общими усилиями портрет Верховного Главнокомандующего может появиться на улицах Москвы.



Мы не собираемся углубляться в политические или нравственные оценки всей эпохи Иосифа Сталина. Наша акция прежде всего призвана подчеркнуть его роль в общей Победе над смертельным врагом всего человечества - гитлеровским нацизмом и военной машиной Германии. Мы уверены: имя Сталина и Победа неразделимы".