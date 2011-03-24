Парламентарии обсуждают совершенствование законодательства о безопасности
24 марта 2011, 11:28 [«Аргументы Недели. Белоруссия», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]
Сегодня в Минске проходит совместное заседание Комиссии Парламентского Собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью и профильных комитетов (комиссий) палат Национального собрания РБ и Федерального
Собрания РФ по совершенствованию законодательства в сфере безопасности Союзного государства.
В заседании примут участие депутаты Парламентского Собрания, депутаты и члены палат Национального собрания РБ и Федерального Собрания РФ, представители органов Союзного государства, Советов безопасности и совместных коллегиальных органов министерств и ведомств Беларуси и России по профилю комиссии. Приглашены представители МПА СНГ, ПА ОДКБ, Исполкома СНГ.
Как сообщили журналистам в пресс-службе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, на заседании парламентарии планируют:
рассмотреть состояние и направления совершенствования законодательства
Российской Федерации и Республики Беларусь по вопросам национальной
безопасности;
определить приоритетные задачи по разработке, гармонизации и унификации
законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь и
Российской Федерации, регламентирующих деятельность по обеспечению
безопасности Союзного государства;
выработать предложения по согласованной законодательной деятельности
Федерального Собрания Российской Федерации и Национального собрания
Республики Беларусь по вопросам безопасности Союзного государства на
период 2011-2013 годы.
В период своего пребывания в г. Минске депутаты Парламентского Собрания
проведут встречу с руководством Исполкома СНГ по вопросам
правоприменительной практики в области безопасности, обороны и борьбы с
преступностью в государствах – участниках Содружества Независимых
Государств. Кроме того, участники совместного заседания планируют
посетить Национальный центр законодательства и правовых исследований
Республики Беларусь, ознакомится с опытом его работы.