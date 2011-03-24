Парламентарии обсуждают совершенствование законодательства о безопасности

Сегодня в Минске проходит совместное заседание Комиссии Парламентского Собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью и профильных комитетов (комиссий) палат Национального собрания РБ и Федерального

Собрания РФ по совершенствованию законодательства в сфере безопасности Союзного государства.



В заседании примут участие депутаты Парламентского Собрания, депутаты и члены палат Национального собрания РБ и Федерального Собрания РФ, представители органов Союзного государства, Советов безопасности и совместных коллегиальных органов министерств и ведомств Беларуси и России по профилю комиссии. Приглашены представители МПА СНГ, ПА ОДКБ, Исполкома СНГ.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, на заседании парламентарии планируют:



рассмотреть состояние и направления совершенствования законодательства

Российской Федерации и Республики Беларусь по вопросам национальной

безопасности;

определить приоритетные задачи по разработке, гармонизации и унификации

законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь и

Российской Федерации, регламентирующих деятельность по обеспечению

безопасности Союзного государства;

выработать предложения по согласованной законодательной деятельности

Федерального Собрания Российской Федерации и Национального собрания

Республики Беларусь по вопросам безопасности Союзного государства на

период 2011-2013 годы.

В период своего пребывания в г. Минске депутаты Парламентского Собрания

проведут встречу с руководством Исполкома СНГ по вопросам

правоприменительной практики в области безопасности, обороны и борьбы с

преступностью в государствах – участниках Содружества Независимых

Государств. Кроме того, участники совместного заседания планируют

посетить Национальный центр законодательства и правовых исследований

Республики Беларусь, ознакомится с опытом его работы.