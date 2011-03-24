До 2013 г. в РФ планируется модернизировать около 30 опасных химических объектов

До 2013 года в России планируется модернизировать и технически перевооружить 30 потенциально опасных химических и биологических объектов. Их оборудование морально устарело и физически изношено.



Действия будут проведены в рамках реализации федеральной целевой программы (ФЦП) "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)". Об этом сообщает МЧС РФ. В настоящее время на территории России функционируют свыше 10 тысяч потенциально опасных химических объектов, большинство из них построено и вводилось в эксплуатацию 40-50 лет назад. При этом 70% из них расположены в 146 городах с населением более 100 тысяч человек каждый, передает РИА Новости.



ФЦП "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)" утверждена постановлением правительства РФ 27 октября 2008 года. Цель программы - последовательное снижение до приемлемого уровня риска воздействия опасных химических и биологических факторов на биосферу, техносферу и экологическую систему.