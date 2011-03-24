Личный состав УВД МВД России комплекса «Байконур» охраняет пуск «Союз-ТМА 21»

"Аргументы.ру" сообщали накануне, что 21 марта на космодром «Байконур», расположенный на территории Казахстана, прибыл основной и дублирующий экипажи 27/28-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию.

Основной экипаж «СОЮЗ-ТМА-21» в составе командира корабля Александра Самокутяева РОСКОСМОС (Россия), бортинженера МКС Андрея Борисенко РОСКОСМОС (Россия) и американского астронавта НАСА (США) Рональда Гарана, также являющегося бортовым инженером МКС.

В дублирующий экипаж вошли: командир корабля Антон Шкаплеров РОСКОСМОС (Россия), бортинженер МКС Анатолий Иванишин РОСКОСМОС (Россия) и астронавт НАСА (США) Дэниел Бёрбэнк – бортинженер МКС.

Оба экипажа останутся на Байконуре до дня старта. Запуск космического корабля «СОЮЗ-ТМА-21», который доставит на орбиту космонавтов, намечен на 5 апреля т.г.

Представитель пресс-службы УВД МВД России комплекса «Байконур» Найзабек Есентаев сообщил "Аргументам.ру", что личный состав УВД МВД России комплекса «Байконур» задействован в обеспечении общественной безопасности и правопорядка при проведении предстартовых мероприятий и пуска пилотируемого корабля «Союз-ТМА 21».

С первого дня прибытия космонавтов сотрудники правоохранительных органов осуществляют их сопровождение.

В эти дни личный состав УВД переходит на усиленный вариант несения службы. В гостиницах для проживания космонавтов и гостей выставляются дополнительные наряды милиции, усиливаются наряды автопатрулей.

Сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность дорожного движения при сопровождении колон. Также задействованы кинологическая служба и авиационное подразделение Управления.





