В Россию запретили ввозить продукты питания из шести японских префектур

В связи с аварийной ситуацией на АЭС в Японии, Роспотребнадзор запретил ввозить на территорию России продукты питания из шести японских префектур, об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



В сообщении ведомства говорится: "Учитывая поступившую информацию из Международной сети органов по безопасности пищевых продуктов (ИНФОСАН) ВОЗ/ФАО о превышении норм по содержанию йода-131 и цезия в пищевых продуктах в 6 префектурах Японии, а также введением в Японии мер по запрету оборота ряда пищевой продукции, Роспотребнадзором временно приостановлен оборот и ввоз на территорию Российской Федерации пищевых продуктов, произведенных в период после 11.03.2011 в префектурах Ганма, Фукусима, Чиба, Ибараки, Нагано и Точиги".



Согласно данным экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), зараженные продукты представляют больший риск для здоровья человека, чем зараженные частицы в воздухе, которые рассеиваются в течение нескольких дней.