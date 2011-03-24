Власти Москвы решили построить на месте снесенной гостиницы "Россия" Парламентский центр, в котором разместится Госдума и Совет Федерации, а также все их хозяйственные подразделения.



Столичный мэр Сергей Собянин уже поручил подготовить все необходимые документы и передать объект Управлению делами президента, но более подробной информации из мэрии пока нет.



Представитель Управделами президента Виктор Хреков отметил, что ведомство пока никаких официальных писем не получало, но в целом идею там одобряют, он, в частности, сказал: "Идея строительства единого Парламентского центра существует давно, и есть принципиальное понимание необходимости создания такого центра. Более того, были проведены необходимые подсчеты, изучались варианты размещения, но потом грянул кризис. Если соответствующее решение будет принято, то управделами готово исполнить поручение в любом месте, где будет указано", передают Вести ФМ.



Между тем, новый Парламентский центр, по предварительным подсчетам, обойдется бюджету города примерно в 3 миллиарда долларов.