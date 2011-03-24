В Москве будет создано ведомство, отвечающее за автомобильные дороги

В Москве будет создано ведомство, занимающееся содержанием и проектированием автомобильных дорог. С таким предложением к мэру Сергею Собянину обратился Департамент ЖКХ и благоустройства.



В состав нового государственного бюджетного учреждения "Автомобильные дороги" войдут: ГУП "Дорожно-механизированное управление N1", ГУП "ДЭК-3" (обслуживает Третье Транспортное кольцо), ГУП "Кольцевые магистрали", ГУП "Доринвест", ГУП "Гендирекция "ТЕОС-МС" (отвечает за состояние дорожной сети в районе "Москва-Сити"). Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в городской администрации. Новому ведомству будет передано все движимое и недвижимое имущество, акции, доли в уставных капиталах хозяйственных обществ.