МИД России рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Йемен

В связи со стремительным ухудшением обстановки в Йемене, МИД России настоятельно рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в эту страну.



Уже два месяца в Йемене продолжается борьба между сторонниками президента Салеха и оппозицией - в столице Йемена Сане разогнали протестующих студентов, погибли более 50 человек, десятки были ранены. В это время усилились массовые выступления оппозиции.



В настоящее время в стране объявлено чрезвычайное положение, в стране не действует конституция, запрещены акции протеста, введена цензура. Власти закрыли бюро катарского телеканала "Аль-Джазира", который освещал все происходящее в стране, посчитав, что телеканал подстрекает людей к мятежу.



В связи с происходящими событиями в Йемене, МИД Великобритании объявил в своем коммюнике, что эвакуирует из этой страны большую часть своего дипломатического корпуса, передают Вести.ру.