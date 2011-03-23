Мэр Собянин предлагает учить детей мигрантов русскому языку при столичных школах
23 марта 2011, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]
Мэр Москвы предлагает открывать в школах специальные курсы для детей мигрантов. По словам Собянина, речь идет об обучении их русскому языку. Курсы должны проводиться параллельно с основным обучением.
По его данным, многие дети тех, кто приезжает в Москву, не знают русского языка и не готовы учиться в школе.
"Это очень важный для Москвы вопрос", - подчеркнул Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.