Мэр Собянин предлагает учить детей мигрантов русскому языку при столичных школах

Мэр Москвы предлагает открывать в школах специальные курсы для детей мигрантов. По словам Собянина, речь идет об обучении их русскому языку. Курсы должны проводиться параллельно с основным обучением.



По его данным, многие дети тех, кто приезжает в Москву, не знают русского языка и не готовы учиться в школе.



"Это очень важный для Москвы вопрос", - подчеркнул Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.