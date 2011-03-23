Артемий Троицкий не намерен извиняться перед экс-майором ГИБДД Хованским

Известный музыкальный критик Артемий Троицкий не считает, что должен извиняться за "нелестные оценки", которые он давал сотрудникам ГИБДД во время вручения "Анти-Оскаров" 10 ноября 2010 года в клубе "Arena Moscow".



Иначе считает отставной майор ГИБДД Николай Хованский, который стал обладателем сомнительной премии в номинации номинации "Дорогу колесницам", посвященной резонансному ДТП на Ленинском проспекте с участием машины вице-президента "ЛУКОЙЛа" Анатолия Баркова. В ДТП погибли акушер-гинеколог московского Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Вера Сидельникова и её невестка акушер-гинеколог Ольга Александрина.



Хованский попал в номинацию, так как одним из первых прибыл на место ДТП и сразу же заявил о том, что в аварии виновата погибшая Александрина. Проведенное в дальнейшем следствие пришло к аналогичному выводу, и уголовное дело закрыли.



В среду Гагаринский суд Москвы начал рассматривать по существу иск отставного майора ГИБДД Николая Хованского о взыскании 500 тысяч рублей с музыкального критика Артемия Троицкого по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации.



В ходе заседания ответчик Троицкий признал, что в ходе вручения анти-премий милиционерам давались не лестные, а порой и оскорбительные оценки, однако все они были высказаны справедливо и по делу, сообщает РИА "Новости".



"Слова может и не лестные, но сказаны заслуженно", - считает критик.



Его поддержал и свидетель по делу лидер ДДТ Юрий Шевчук. Он пояснил, что при вручении анти-премий оценивались не личности номинантов, а их поступки.



Сам Хованский уверен, что попал в ряды лауреатов несправедливо, истец отметил, что его служба в органах милиции была отмечена госнаградами.