Собянин планирует ликвидировать торговлю на вокзалах Москвы

Торговля на вокзалах Москвы должна быть ликвидирована, считает мэр столицы Сергей Собянин. По его мнению, там необходимо оставить лишь необходимый минимум.



"Что касается вокзалов, то там, конечно, либо вообще не должно быть торговли, либо оставлен самый минимум", - сказал Собянин, выступая в прямом эфире телеканала "ТВ Центр" в среду в программе "Наш город".



Мэр напомнил, что в городе создана новая схема размещения объектов розничной торговли, которая в настоящее время "интенсивно обсуждается с гражданами".