МИД РФ призывает граждан России покинуть Йемен

МИД РФ рекомендует гражданам России покинуть республику Йемен, а также воздержаться от поездок в эту страну. Ситуация в стране обострилась в понедельник, когда оппозицию президенту Али Абдулле Салеху поддержала армия.



"Хотели бы настоятельно рекомендовать гражданам России воздержаться от поездок в Йемен без неотложной необходимости, а находящимся в стране российским гражданам покинуть ее в связи с возросшими угрозами в сфере безопасности", - говорится в послании министерства.