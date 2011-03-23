Собянин: В метро ликвидируют очереди у касс и обновят вентиляцию

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня сообщил, что в столичном метрополитене к 2020 году будет заменен весь подвижной состав. В прямом эфире телеканала «ТВ Центр» столичный градоначальник рассказал, что уже в этом году власти города закупят около 160 единиц подвижного состава.

По словам Собянина, подвижной состав будет меняться на Кольцевой линии, на новых станциях также будут запускаться современные поезда. Он отметил, что поезда еще прочные, могут служить, но устарели морально. По данным мэра, на полное обновление подвижного состава нужно потратить около 300 млрд. рублей.

Сергей Собянин также рассказал о создании комфортных условий для пассажиров метро. «В ближайшие три года будет заменена вся вентиляция метро, чтобы не было духоты, какая есть сейчас», - сказал он. Глава мегаполиса поручил новому руководству метрополитена повысить уровень комфорта, в том числе заменить вентиляционные системы. Напомним, после увольнения Дмитрия Гаева, начальником московского метрополитена назначен Иван Беседин.

Правительство Москвы, по словам Собянина, планирует уже в текущем году ликвидировать очереди в кассы метрополитена с помощью установки автоматов по продаже билетов. На установку полутора тысяч автоматов на всех станциях потребуется около 450 млн. рублей. Воздуховоды climaver в России считаются самыми лучшими на текущий момент и если власти Москвы их поставят, то они с легкостью справятся со своей задачей!