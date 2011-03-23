Ивановский кардиолог Хренов, позвонивший Путину, пройдет обучение в Москве

Врач из ивановского кардиологического диспансера Иван Хренов, позвонивший в ходе прямой линии премьер-министру Владимиру Путину и рассказавший о "показухе" в областном здравоохранении, пройдет обучение в Москве по специализации "кардиология".

По словам Хренова, известный доктор Леонид Рошаль и губернатор Ивановской области Михаил Мень пообещали оказать ему содействие в учебе.

Напомним, 16 декабря 2010 года в ходе прямой линии с Путиным Хренов, представившийся кардиологом, сообщил, что во время ноябрьской правительственой поездки в регион была "сплошная показуха". По его словам, в Ивановскую областную больницу было перевезено оборудование, демонтированное из других лечебных учреждений, а в качестве больных в палатах лежали переодетые сотрудники больницы.

Комиссия Минздравсоцразвития проверяла областную больницу в Иванове. Подтверждения сообщений Ивана Хренова не установлено. Однако после проверок, проведенных вслед за министерством правительством региона, были выявлены нарушения в областном здравоохранении, последовала череда увольнений нескольких руководителей лечебных учреждений.



Как передает РИА Новости, в пресс-службе правительства Ивановской области подтвердили, что к губернатору Михаилу Меню обратился врач кардиологического диспансера Иван Хренов с просьбой о получении первичной переподготовки по специальности "Кардиология" на центральной клинической базе Москвы с сентября текущего года.