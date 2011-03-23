Взрыв на Фукусиме готовился 30 лет

Шлейф неприятностей на АЭС Фукусима имеет очень длинную историю. «На протяжении трёх десятилетий с ее эксплуатации с целью ослабить контроль со стороны правительственных инспекторов, подтверждено несколько случаев подлогов в технической информации на станции с 1977 по 2002 год. Причем в декабре 2006 года, при проведении ревизии, которая проходила на АЭС с присутствием органов государственного надзора, руководство АЭС проводило работы, связанные с фальсификацией безопасности. В результате грандиозного скандала, президент энергогенерирующей компании ушел в отставку, возможно, изменилась сама структура. Но, я думаю, японцы не сделали соответствующих выводов. Идет по-прежнему, как мне кажется, неправдивая и неправдоподобная информация о состоянии АЭС», - заявил на пресс-конференции в «Аргументах недели» доктор технических наук, член Общественного совета Росатома, профессор Владимир Кузнецов.

В России также есть станции, которые, как и Фукусима, отработали свой 30-летний ресурс, но их эксплуатация продлена. По словам доктора технических наук, члена Комиссии по модернизации при президенте России, профессора Игоря Острецова, «на Ленинградской станции сейчас лежит много отработанного топлива. И что с ним делать, никто не знает. И, не дай Бог, что-нибудь произойдет. Возить его нельзя. Сейчас уже продлили срок работы Ленинградской АЭС. Именно поэтому мы после окончания работы подали в суд на Путина за продление ресурса. И нам Верховный суд РФ однозначно написал, что продление работы сверх ресурса блока принадлежит полностью компетенции Российской Федерации, больше никто не имеет права принимать такое решение. А Путин об этом даже не знает, потому что принимали решение какие-то мелкие чиновники Росатома. А почему мы это сделали – мы прекрасно прогнозировали ситуацию. После Верховного суда мы подали иск в Страсбурский суд. А сейчас, поскольку мы имеем отрицательное решение Страсбургского суда на эту тему, если даже что и произойдет на АЭС, мы предъявим то, что Европа сама виновата, мы предупреждали. По этой части мы закрыли вопрос. Мы совершенно сознательно эту операцию провели. Хотя на свою голову шишек получили больше, чем заслуживали. А на самом деле сделали очень полезную работу для России».