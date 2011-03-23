Deep Purple сыграли с сыном Дмитрия Медведева

Во время визита рок-группы Deep Purple в Горки, сын президента РФ Илья сыграл вместе с легендарными музыкантами на гитаре. Дмитрий Медведев вот уже 33 года является поклонником группы.



"После того, как пресса ушла, к президенту и музыкантам присоединился Илья Медведев, который не только любит слушать музыку, но и играет сам", - сообщил источник в окружении главы государства.



Концерт Deep Purple состоится сцене спорткомплекса "Олимпийский" в Москве.