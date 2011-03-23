Москва избавляется от нелегальных бомбил

На сегодняшний день в Москве действуют 40 тыс. нелегальных такси и лишь 9 тыс. легальных, сообщил на пресс-конференции в «Аргументах недели» исполнительный директор Московского транспортного союза Юрий Свешников. Оборот нелегального рынка на сегодня составляет 1 млрд. долларов в год в г. Москве. Учитывая нагрузку на транспортную систему столицы, городские власти определили формы участия государства в регулировании рынка таксомоторных перевозок. Это - допуск к профессии, допуск к рынку и тарифное или налоговое регулирование.

«С 18 февраля с применением силовых органов со всех привокзальных площадей Москвы были вытеснены нелегальные перевозчики, и туда встали легальные. За каждым вокзалом были закреплены базовые таксомоторные предприятия. Это не значит, что только они имеют право там работать, просто они организовывают диспетчеризацию, не снижая остаток автомобилей-такси в течение всего времени работы. Уже прошел месяц, и такое состояние нам удается поддерживать», - сообщил Свешников. В Государственной Думе находится пакет законопроектов, регулирующих деятельность таксомоторов, и есть надежда, что в самое ближайшее время он будет принят. Тогда незаконные перевозки пассажиров будут караться существенными штрафами и другими административными мерами, вплоть до лишения права управления автомобилем.