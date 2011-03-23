Эксперт: Российские реакторы могут быть не менее уязвимы, чем на АЭС Фукусима-1

Российские ядерные реакторы могут быть так же уязвимы при выходе из строя системы охлаждения, как это произошло на японской АЭС «Фукусима-1», утверждают американские журналисты со ссылкой на ученых-ядерщиков.



New York Times цитирует специалиста по российской атомной промышленности в норвежской группе по охране окружающей среды Bellona Foundation Игоря Кудрика.



По его словам, реактор с охлаждением водой, подаваемой под давлением, который использует «Росатом», и ядерный реактор с кипящей водой от General Electric, который использовался на «Фукусима-1», одинаково безопаснее реактора чернобыльской АЭС. В обоих вариантах вода охлаждает топливо и поддерживает ядерную реакцию. Вода, которая накапливается между топливных стержней, замедляет нейтроны, необходимые для реакции. Таким образом, в обоих вариантах реакторов, если охладитель перестает функционировать, согласно законам физики реакция остановится.



Однако пример Японии показывает, что остановка не помогает рассеять опасное остаточное тепло, сообщает американское издание, пишет Газета.ру.



Российской атомной промышленности не хватает независимого контроля, подчеркивает Кудрик, чтобы прибыль не оставалась единственным мотивом для развития отрасли.