Аграрии предлагают включить в состав золотовалютных резервов зерно

Председатель Агропромышленного Союза России Иван Оболенцев на пресс-конференции в "Аргументах недели" предложил включить в состав золотовалютных резервов Российской Федерации некую долю в зерне.

«Так было в царской России. Это может быть от 2% до 5% золотовалютных резервов. Таким образом, у нас появляется, во-первых, достаточно ликвидный актив в структуре резервов, во-вторых, у нас появляется еще один серьезный «игрок» в виде Центрального банка на зерновом рынке», - считает Оболенцев. . По его словам, зерно, особенно с учетом мировой ситуации на продовольственном рынке, всегда будет ликвидным активом.