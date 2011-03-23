Медведев: Студенты обязаны проходить практику на производстве

Президент России Дмитрий Медведев считает необходимым ввести для студентов обязательную практику на производстве и в конструкторских бюро, а также привлекать их к работе на малых предприятиях, которые создаются при вузах.



"Студенческая практика, например на производстве и в конструкторских бюро, она до сих пор не является обязательной, и зачастую молодой человек на третьем, четвертом курсе нигде не был, обладая только сугубо теоретическими знаниями, а это, в общем, никуда не годится", - подчеркнул Медведев на совещании по подготовке инженерно-технических кадров для отечественной промышленности.