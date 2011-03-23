Российские музеи отказываются от выставок в США, опасаясь ареста картин

Третьяковская галерея вслед за Музеем имени Пушкина и Эрмитажем отказала в выдаче картин на выставку в США. Сделано по рекомендации Министерства культуры РФ в связи с решением суда по книжной коллекции Шнеерсона.



Американский суд потребовал России вернуть коллекцию иудейских книг 18 века религиозному движению Хабад Любавич, сообщает "Эхо Москвы". Россия опасается, что из-за решения суда в качестве компенсации в США могут быть конфискованы или арестованы произведения искусства из российских музеев.



Сегодня стало известно, что владелец частного музея в Клинтоне, где экспонируется 37 икон из собрания Музея имени Андрея Рублева, отказался досрочно возвратить коллекцию в Россию.