Разоряются фирмы, опохмеляющие москвичей на дому

В столице сократилось количество фирм, предлагающих услуги по опохмелению на дому. По мнению главного нарколога России Евгения Брюна, это - результат запрета продажи крепкой алкогольной продукции в ночное время.



"У нас нет прямых цифр об эффективности этой меры, но фирмы, которые мы шутейно называем похметолки, которые оказывают помощь на дому, стали разоряться. У них стало меньше клиентов. Такая маленькая мера оказалась эффективной", – сказал Брюн в среду на научно-практической конференции в Москве.



В Москве алкогольную продукцию крепче 15 градусов нельзя купить с 10 часов вечера с 1 сентября прошлого года. Подобный запрет действует в 63 регионах России.