Поезда на Кольцевой линии московского метро станут длиннее

Поезда на Кольцевой линии московского метрополитена станут длиннее. Уже в апреле 2011 года на линии столичной подземки появятся составы типа "Русич".



Об этом сообщает пресс-служба метро. 81-740/741 «Русич» — модель вагонов метрополитена, серийно выпускаемых заводом ОАО «Метровагонмаш» с 2003 года. На 2010 год составляет 10% от общего числа составов. Вагоны «Русич» предназначены для работы на открытых участках и в тоннелях с возможностью эксплуатации на действующих линиях метрополитена. Минимальная конфигурация состава — два головных вагона с кабиной управления, максимальная — пять вагонов: два головных и три промежуточных без кабин управления.



