Неизлечимо больной заключенный Рязанской колонии умоляет об эвтаназии

Смертельно больной сахарным диабетом заключенный Рязанской колонии Геннадий Уминский направил открытое обращение в различные ведомства с просьбой разрешить процедуру эвтаназии.



"Я страдаю тяжелой формой сахарного диабета 1 типа, инсулинозависимый, - сообщает заключенный. - Заболевание, которое развилось в тяжелые формы в условиях изоляции, при отбывании наказания, изначально было получено в ходе проведения контр террористических операций в Чечне. У меня фактически отсутствует поджелудочная железа, все это последствия тяжелого ранения. Я фактически не могу передвигаться без посторонней помощи и двух костылей. На более дальние дистанции меня переносят на руках и носилках. С кровати я не встаю более года. Масса тела в весе упала с 120 кг до 58 кг. Дистрофия прогрессирует. Выпали почти все зубы и мне нечем пережевывать пищу. Голени ног покрыты трофическими язвами и нестерпимо болят", - пишет заключенный...- Так как другого исхода я для себя не вижу, прошу прекратить мои физические страдания от тяжелого заболевания, путем проведения мне процедуры "эвтаназии" практика прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым недугом - "АН").

Однако мать Геннадия Уфимского не согласна с сыном и подает ходатайства на освобождение сына. Она отмечает, что его заболевание входит в перечень тех, что препятствуют дальнейшему отбыванию наказания. "МК" приводит слова матери: "когда он возглавлял один ЧОП в Орле, там у него возник конфликт со строительной фирмой, которую курировал бывший губернатор области. Было возбуждено уголовное дело, поменялись 5 следователей, и в итоге сын получил срок. Когда мы были на последнем суде в надежде, что из-за болезни его освободят, там судья мне сказала - есть установка вашего сына не выпускать из-за решетки".