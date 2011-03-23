Странная находка: в метро "Новогиреево" обнаружен "черный ящик" самолета
23 марта 2011, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]
В милицию поступило сообщение о подозрительном предмете, найденном на территории метродепо "Новогиреево". Желтый шарообразный предмет оказался бортовым самописцем самолета.
Сотрудники экспертного отдела ГУВД Москвы, проверив находку, подытожили - это "черный ящик" самолета, - цитирует РИА Новости руководителя пресс-службы управления милиции на московском метрополитене ГУВД столицы Алексея Мышляева.
"Никакой опасности находка не представляет", - добавил Мышляев. Он уточнил, что самописец нашел рабочий депо на площадке складирования металла в трех метрах от забора.
Найденный авиационный "черный ящик" передан на хранение в стол находок метрополитена.