В милицию поступило сообщение о подозрительном предмете, найденном на территории метродепо "Новогиреево". Желтый шарообразный предмет оказался бортовым самописцем самолета.

Сотрудники экспертного отдела ГУВД Москвы, проверив находку, подытожили - это "черный ящик" самолета, - цитирует РИА Новости руководителя пресс-службы управления милиции на московском метрополитене ГУВД столицы Алексея Мышляева.



"Никакой опасности находка не представляет", - добавил Мышляев. Он уточнил, что самописец нашел рабочий депо на площадке складирования металла в трех метрах от забора.



Найденный авиационный "черный ящик" передан на хранение в стол находок метрополитена.