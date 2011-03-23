Ученики лицея цинично выложили в сеть, как издеваются над учителем (ВИДЕО)

В Интернете появилось безобразное видео, которое заснял на уроке сольфеджио ученик Мужского хорового лицея Пименова Свердловской области. 10 минут издевательств над преподавательницей сольфеджио заинтересовали прокуратуру.

Прокуратура Верх-Исетского района проводит проверку фактов, увиденных в Интернете. На этих кадрах показан урок сольфеджио в Мужском хоровом лицее. На видео подростки всячески игнорировали попытку преподавателя начать урок. Видео на мобильник с удовольствием и гнусными комментариями снимал один из устроителей дебоша, гоготав при этом. "Я собираю компромат", "Посмотрите в камеру", "Давай-давай вот так!", "Я снимаю нах...". Другой какой-то длинной палкой все время стучал по столу учительницы, задевая ее то за голову, то за сумку. Попытки выпроводить хулигана из класса были безрезультатны.

Малопривлекателен и тот факт, что в классном дебоше принимал участие сын руководителя лицея Пименова.