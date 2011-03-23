Следствие по аварии на Саяно-Шушенской ГЭС завершено, названы 7 обвиняемых

Следствие по уголовному делу об аварии 17 августа 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС завершено. Обвинение предъявлено семи фигурантам, сообщает Следственный комитет России.



Об этом сообщил официальный представитель СК Владимир Маркин. "В ближайшее время материалы уголовного дела будут предъявлены для ознакомления потерпевшим и их представителям", - цитирует Маркина РИА Новости. По его словам, в нарушении техники безопасности и иных правил охраны труда обвиняются:

1) бывший директор ГЭС Николай Неволько;

2) первый замдиректора - главный инженер станции Андрей Митрофанов;

3) заместитель главного инженера по технической части станции Геннадий Никитенко;

4) бывший заместитель главного инженера по эксплуатации станции Евгений Шерварли;

5) начальник службы мониторинга оборудования станции Александр Матвиенко;

6) ведущий инженер по наладке и испытаниям службы мониторинга Владимир Белобородов;

7) ведущий инженер участка мониторинга оборудования службы мониторинга оборудования станции Александр Клюкач.