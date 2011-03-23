В Москве на месте снесенной гостиницы «Россия» построят парламентский центр. Здесь разместятся и Совет Федерации, и Госдума. На реализацию проекта потребуется около 2-3 млрд долларов.



Об этом пишет сегодня газета «Ведомости». Принципиальное решение о строительстве принято. Сейчас идут переговоры о передаче объекта Управлению делами президента России, которое и займется строительством. Решение о судьбе гостиницы «Россия», отмечает издание, будет за правительством Москвы.