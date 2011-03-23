Бывший гаишник подал в суд на музыкального критика Артемия Троицкого

Поводом для иска стало вручение Троицким шуточной антипремии 10 ноября 2010 года майору ГАИ Николаю Хованскому, за то, что тот со своим коллегой первыми приехали на ДТП, в котором столкнулись "ситроен" и автомобиль Лукойла.



Как рассказал Троицкий "Эху Москвы", в День милиции 10 ноября 2010 года на концерте Юрия Шевчука и группы "ДДТ" Хованский и его начальник были названы победителями в номинации "Дорогу колеснице!". "Антиприз" именно в такой номинации, по словам А.Троицкого, Н.Хованский и Н.Киричков получили, так как были теми сотрудниками ГАИ, которые первыми прибыли на место аварии на Ленинском проспекте с участием автомобиля вице-президента "ЛУКОЙЛа" Анатолия Баркова. Оскорбившись, Хованский теперь требует через суд от Троицкого публичных извинений и 500 тысяч рублей компенсации.

Слушание по иску состоится сегодня в Гагаринском суде Москвы.