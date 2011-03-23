Собянин назначил Ирину Храброву на должность замглавы Москонтроля

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Ирину Храбову на должность заместителя председателя Контрольного комитета столицы (Москонтроля), уволив при этом Игоря Тужилина.



С Ириной Храбровой заключен служебный контракт сроком на четыре года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в городской администрации. Прежний заместитель председателя комитета, Игорь Тужилин, уволился «по собственной инициативе».



Также Сергей Собянин уволил заместителя председателя комитета Москвы по государственной экспертизе проектов и ценообразования в строительстве Александра Шанина. «Шанин уволен в связи с реорганизацией комитета», - подчеркнул источник.