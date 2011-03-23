Военнослужащий-контрактник задержан за похищение людей

Военнослужащий контрактной службы одной из частей Южного военного округа и его отец задержаны в городе Михайловка Волгоградской области по подозрению в незаконном похищении мужчины и женщины.



По предварительным данным, молодой человек и его отец вывезли из райцентра Серафимовичи мужчину и женщину, которые ранее работали у отца солдата на его подворье. Они обвинили своих работников в хищении имущества. Из райцентра Серафимовичи мужчину и женщину увезли в город Михайловка, где закрыли в частном доме и стали требовать с них 250 тысяч рублей.

Похищенным удалось сбежать. Они обратились в районную больницу со следами побоев. А потом заявили в милицию. Проводится проверка.