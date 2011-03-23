Иск Батуриной к НТВ будет рассмотрен в Арбитражном суде Москвы

Арбитражный суд Москвы сегодня проведет основные слушания по иску главы строительной компании "Интеко" Елены Батуриной к ОАО "Телекомпания НТВ" о защите чести и достоинства и взыскании компенсации морального вреда в размере 200 тыс. руб.



В ходе заседания 1 февраля 2011г. суд отклонил ходатайство истца об истребовании у ответчика видеозаписи со спорным телевизионным сюжетом, вышедшим в эфире НТВ 10 сентября 2010г., сообщает РБК.

Глава "Интеко" просит опровергнуть информацию из передачи "Дело в кепке", вышедшей в эфир 10 сентября 2010г. на телеканале НТВ. Фильм представлял собой перечисление и описание многочисленных скандалов, связанных с именем бывшего московского мэра Юрия Лужкова и его супруги Е.Батуриной.