За матерную брань в адрес малышей уволена воспитатель детского сада в Питере

Воспитательница детского сада №37 Красносельского района Санкт-Петербурга уволена, а заведующая получила выговор, после инцидента с диктофонной записью.

"Аргументы.ру" сообщали накануне, что родители двухгодовалового малыша, обеспокоенные странным поведением своего ребенка, решили подложить в его одежду диктофон. Запись повергла в шок - воспитатель ругалась "трехэтажным" матом.



Прослушав диктофон, который был спрятан в одежде малыша во включенном режиме, родители двухлетнего малыша были шокированы. Унитаз воспитательница называла "парашей", а детей - "суками" и "козлами". Сейчас диктофон находится в прокуратуре.