Уровень радиационного фона на Дальнем Востоке находится в норме

На территории Дальнего Востока уровень радиационного фона в норме. По состоянию на 10:00 по местному времени (3:00 мск) фактов превышения уровня радиации не зафиксировано.



Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального центра МЧС РФ. По данным ведомства, показатели отмечаются в рамках от 13 до 16 мкр/ч. Уровень естественного радиационного фона на Дальнем Востоке - 30 мкр/ч. Воздушные потоки над районом ЧС в Японии по-прежнему будут смещаться в сторону акватории Тихого океана, в противоположную от территории Дальнего Востока территорию.