В Москве оглашают приговор по уголовному делу о торговле женщинами

Коллегией присяжных заседателей вынесен вердикт международной преступной группе, состоящей из шестерых россиян, пятерых граждан Республики Молдова и двух израильтян.

Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.1,2 ст.210 УК РФ (создание, руководство и участие в преступном сообществе), п.п.«а, б, в» ч.3 ст.127-1 УК РФ (торговля людьми, совершенная организованной группой, повлекшая по неосторожности смерть человека и иные тяжкие последствия), ч.3 ст.240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, в том числе заведомо несовершеннолетних), п.п.«б, в» ч.2 ст.241 УК РФ (организация занятия проституцией с применением насилия либо угрозы насилия, а также с использованием заведомо несовершеннолетних), п.п.«а, б» ч.2 ст.322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и ч.2 ст.327 УК РФ (изготовление поддельных документов).



Следствие по данному уголовному делу продолжалось более двух лет, как сообщает Следственный Комитет, следователям удалось установить не только исполнителей, но и тех, кто непосредственно организовал и руководил деятельностью преступной организации. Как следует из материалов уголовного дела, с 1999 по 2007 годы членами сообщества было продано в целях последующей сексуальной эксплуатации 129 женщин различных национальностей в Израиль, Италию, Испанию, Германию, Грецию, Голландию и Объединенные Арабские Эмираты.



22 марта 2011 года началось оглашение вердикта присяжных заседателей.