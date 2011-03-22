Медведев соболезнует в связи с кончиной олимпийского чемпиона Н. Андрианова

Президент России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким выдающегося гимнаста, семикратного олимпийского чемпиона Николая Андрианова в связи с кончиной спортсмена, сообщает пресс-служба Кремля.



"Николай Андрианов был одним из самых титулованных российских спортсменов. Его по праву называли лучшим гимнастом XX века. Николая Ефимовича высоко ценили и как талантливого тренера, сумевшего передать своим ученикам стремление бороться до конца и побеждать.



Добрая память о Николае Андрианове навсегда сохранится в сердцах коллег и друзей – всех, кто знал и глубоко уважал его," - говорится в соболезновании Дмитрия Медведева.

Знаменитый гимнаст Николай Андрианов умер Владимире на 59-м году жизни после долгой болезни. Похороны Николая Андрианова пройдут в четверг во Владимире.