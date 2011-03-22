Россия призывает остановить насилие в Ливии - Сердюков

Министр обороны РФ Анатолий Сердюков заявил сегодня - Россия призывает все стороны конфликта вокруг Ливии сделать все, чтобы остановить насилие в этой стране.



После завершения переговоров с главой американского военного ведомства Робертом Гейтсом Анатолий Сердюков сказал: "К сожалению, последние события показывают, что в этой стране начались реальные боевые действия, в результате которых пострадали гражданские объекты, погибли мирные жители. Этого допускать было нельзя. Нашу позицию мы довели до американских коллег. Россия призывает все стороны конфликта сделать все, чтобы остановить насилие", передает ИТАР-ТАСС.