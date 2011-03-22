Нургалиев: За год МВД России будет сокращено на одну пятую личного состава

В ближайший год число личного состава МВД будет значительно сокращено. Президент России Дмитрий Медведев сообщил о возможном сокращении 50 руководящих сотрудников министерства.



По словам главы МВД России, Рашида Нургалиева, в 2012 году планируется сократить 22% личного состава. Министр отметил, что "эта работа уже началась и будет продолжена на плановой основе в текущем году".



В свою очередь президент Дмитрий Медведев сообщил, что в ходе реформы МВД и переаттестации руководителей органов внутренних дел должностей могут лишиться около 50 руководящих сотрудников МВД, а по итогам переаттестации из 179 кандидатов на руководящие должности к назначению предложены 145.