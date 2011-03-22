Главная задача нынешней коллегии МВД состоит в обсуждении всесторонней и качественной реализации нового закона "О полиции", а создание полиции - "это не ребрендинг милиции в полицию", заявил Дмитрий Медведев.

Глава российского государства считает, что одной из наиболее важных задач российской полиции является "наступательная и бескомпромиссная борьба с преступностью, качественное улучшение оперативно-розыскной и профилактической деятельности, повышение количества раскрываемых преступлений". По словам Дмитрия Медведева, российская полиция должна стать "новым правоохранительным институтом, отвечающим всем современным требованиям, единой мобильной и технически оснащенной структурой, укомплектованной специалистами самого высокого уровня".



Глава российского государства подчеркнул, что лучшим доказательством успеха реформ, действенности реформ и эффективности полиции будут реальные достижения по всем этим направлениям. Президент РФ уверен, что для улучшения работы полиции резервов более чем достаточно, сообщают Вести.ру.