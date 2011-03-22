В период майских праздников россияне будут отдыхать 5 дней

В России в первой декаде мая ввиду празднования Дня весны и труда и Дня Победы будет в совокупности пять выходных. Россияне отдыхают 30 апреля, 1 и 2 мая, а также с 7 по 9 мая.



Об этом сообщает Федеральная служба по труду и занятости. Согласно Трудовому кодексу, поскольку праздничный день 1 мая в этом году приходится на воскресенье, выходным будет также и следующий день, заявил заместитель главы Роструда Иван Шкловец. По его словам, те россияне, которые на рабочие дни, приходящиеся на 3, 4, 5 и 6 мая, располагают отгулами, фактически получают 9-дневные майские каникулы, плюс выходной день 30 апреля. «Де-факто получается именно так. Для данной категории это оптимально», - цитирует Шкловца «Интерфакс».