В Московский регион пресечена поставка особо крупной партии наркотика. В результате совместной операции ФСБ России и Комитета национальной безопасности Казахстана изъято около 50 кг гашиша.



Представитель ЦОС ФСБ сообщил: "В марте текущего года в Московском регионе в результате проведения мероприятия "Контролируемая поставка" пресечена контрабандная акция по доставке особо крупной партии наркотика гашиш из стран Центральной Азии в Россию".



По словам сотрудника ЦОС ФСБ, задержаны трое граждан из ближнего зарубежья при попытке перевезти наркотики к месту сбыта. Гашиш общей массой около 50 кг был обнаружен и изъят в результате осмотра автомобиля "ВАЗ" - наркотики находились в коробке из-под оргтехники в багажном отделении автомобиля., передает Интерфакс.