В Москве отменена процедура согласования установки кондиционеров - Бирюков

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал проект постановления, согласно которому процедура согласования установки кондиционеров на фасадах многоквартирных домов в Москве отменена.



Об этом на заседании правительства Москвы сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, он сказал: "Проект постановления предполагает отмену процедуры согласования установки кондиционеров на фасадах многоквартирных домов".



По словам П.Бирюкова, ранее для установки кондиционеров требовались разработка проекта и согласование его с Москомархитектурой, а разрешение на производство работ выдавалось Мосжилинспекцией.



П.Бирюков отметил, что все формальности по установке кондиционеров могли по времени занять почти полгода и стоить немалых нервов и здоровья, поэтому этот процесс вызывал "недовольство населения". В связи с этим было принято решение "отказаться от согласования с органами исполнительной власти".



Однако, на объектах культурного наследия действует отдельный порядок установки кондиционеров, он предусматривает установку внешних блоков кондиционеров не на главном фасаде здания.

Теперь в связи с отменой разрешений установка кондиционеров в Москве цена на которые была не совсем маленькой пойдет в низ.