Южнокорейская компания построит в Москве аналог Диснейленда

Парк развлечений Lotte World, который является аналогом Диснейленда, планирует построить в Москве южнокорейская компания Lotte Group, об этом пишет газета "Коммерсантъ".



Компания Lotte Group была создана в Сеуле в 1967 году. Она занимается ритейлом, девелопментом и производством продуктов питания. В России компанию представляет ее дочерняя компания Lotte Rus, которая в Москве владеет торгово-офисным комплексом Lotte Plaza и отелем Lotte Hotel, а в Обнинске - кондитерской фабрикой.



В настоящее время компания ищет участок земли не менее 15 гектар, где планирует построить около 90 тысяч квадратных метров различной недвижимости. В парк развлечений будут входить - зона аттракционов, гольф-поле и отель. При чем, большую часть развлекательной зоны планируют сделать крытой.



Объем инвестиций в строительство аналога Диснейленда может достигнуть 400 миллионов долларов, считают эксперты.