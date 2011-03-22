Алексей Миллер занял пост главы "Газпрома" еще на 5 лет, совет директоров компании продлил его полномочия, об этом сообщила пресс-служба "Газпрома".



Алексей Миллер возглавляет "Газпром" с мая 2001 года. В 2000—2001 годах был заместителем министра энергетики. До этого два года проработал во главе компании "Балтийская трубопроводная система".



За время работы А.Миллера в "Газпроме" капитализация "Газпрома" выросла в 13,4 раза - с 12,8 млрд долларов до 171,9 млрд долларов. Накануне мирового финансово-экономического кризиса стоимость компании превышала 360 млрд долларов.