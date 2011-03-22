Пенсию предлагают индексировать один раз в год на 10%

Сегодня в Госдуме будет рассматриваться законопроект об индексации социальных пенсий. Индексацию предлагают в этом году провести с опережением: в апреле в один этап и повысить на 10%.



Согласно действующему закону, в апреле проходит первый этап индексации социальной пенсии - с учётом роста цен на товары и услуги. А второй - производят уже в июле, с учётом темпов роста прожиточного минимума.



А Согласно новому проекту, предлагается оба этапа совместить в один и с апреля 2011 года увеличить размер социальных пенсий сразу на 10 процентов. На эти цели в федеральном бюджете уже предусмотрено более 20 миллиардов рублей, об этом сообщают Вести.ру.