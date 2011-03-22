Сергей Маркелов уходит из Следственного комитета России

Из Следственного комитета России уходит начальник главного следственного управления Сергей Маркелов, под руководством которого расследовались самые громкие уголовные дела, пишет газета "Коммерсант".



По информации издания, в ведомстве С.Маркелову предложили подыскать новое место, так как не удовлетворены его работой. Сейчас, по данным из СКР, С.Маркелов находится на больничном.



Из СКР также уходит еще один руководитель - начальник главного управления процессуального контроля СКР Валерий Игнашин. В СКР сообщили, что, возможно, С.Маркелов и В.Игнашин вернутся в Генпрокуратуру, откуда они и пришли в СКР, передает РИА Новости.



