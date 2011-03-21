Медведев наградил «зубров» за мужество

Президент России на базе ОМОН «Зубр» в подмосковном Щелкове в понедельник познакомился с жизнью и тренировками этого подразделения МВД РФ.

Дмитрий Медведев вручил награды сотрудникам "Зубра" и объявил благодарность всеми личному составу подразделения.

"Работа отряда "Зубр" и других подразделений по обеспечению общественного порядка связана с высочайшей ответственностью, а нередко - с риском для жизни. Она, безусловно, требует серьезной специальной подготовки и в не меньшей степени - выдержки, такта и личного мужества", - сказал президент.

Глава государства наблюдал за учебным штурмом отдельно стоящего здания и движущегося грузовика. Бойцы ОМОН высадились на кузов грузовика с вертолёта, предварительно блокированного автомобилями спецподразделения.

Затем Дмитрий Медведев осмотрел выставку оружия, средств связи и наблюдения, взрывотехнической аппаратуры и экипировки, находящихся на вооружении ОМОН. Президент лично опробовал некоторые образцы вооружения в тире.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, внимание главы государства привлёк бесствольный пистолет "Оса", который позволяющий вести огонь из-за угла.

Отряд "Зубр" - самостоятельное подразделение в структуре МВД России. Бойцы отряда привлекаются к охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий. Они ловят особо опасных преступников и регулярно ездят в служебные командировки на Северный Кавказ.