Мавроди опять обещает своим верным вкладчикам золотые горы

Сергей Мавроди, автор самой скандальной пирамиды конца прошлого века, опять собирает последователей Лени Голубкова - вкладчиков печально известной МММ.

В своем блоге Мавроди обещает, что рассчитается со всеми пострадавшими от финансовых пирамид, если они зарегистрируются в его новом проекте "МММ-2011" (Мы Можем Многое - 2011").

Эта перерегистрация необходима, чтобы оценить объемы выплат участникам МММ-94. Кроме того, он обещает выплату компенсаций пострадавшим участникам любых финансовых пирамид, в том числе "Хопер-инвест", "Властилина", РДС, а также обманутым дольщикам и тем гражданам, кто имеет замороженные "дореформенные" вклады в Сбербанке. "У меня есть план, как расплатиться и с ними. Посредством механизма, аналогичного МММ-2011", - заявляет он. И добавляет, что выплаты по долгам будут осуществлены до конца года.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) около месяца назад оценивала задолженность Мавроди перед вкладчиками "МММ" почти в пять миллиардов рублей. ФССП заявляли, что не надеются взыскать долги, так как приставам не удалось найти "каких-либо серьезных активов" пирамидостроителя.

Два месяца назад Мавроди объявил, что начинает новую акцию - "МММ-2011", большинство участников которой будут получать 20% прибыли в месяц, а пенсионеры и инвалиды - 30 процентов. В своем блоге он честно предупредил, что опять строит финансовую пирамиду. "Участвуя в ней, вы крайне рискуете и можете потерять в любой момент все свои деньги. Не забывайте об этом!", - написал он.