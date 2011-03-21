На Дальнем Востоке МЧС проводит усиленное радиометрическое наблюдение

Руководитель пресс-службы Дальневосточного регионального центра МЧС Сергей Викторов сообщил, что в регионе группы МЧС проводят усиленное радиометрическое наблюдение по заявкам граждан и организаций.



Сергей Викторов сказал: "Таких групп в субъектах федерального округа сегодня уже более двадцати, в их составе по три-четыре специалиста, в том числе дозиметрист. По заявкам они сразу же выезжают в жилые дома, детсады, школы и на предприятия".



По словам Сергея Викторова, после ЧП на АЭС в Японии, на Дальнем Востоке мониторинг радиационного фона ведут 610 стационарных и подвижных постов, а также авиация МЧС, Минобороны и корабли пограничной службы ФСБ. Радиационная угроза пока не выявлена, однако усиленное радиометрическое наблюдение продолжается.