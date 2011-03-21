Причиной скоропостижной смерти Виктора Илюхина стал обширный инфаркт - Куликов

Сегодня депутат КПРФ Александр Куликов сообщил, что причиной скоропостижной смерти депутата Госдумы от КПРФ Виктора Илюхина стал обширный инфаркт, об этом ему сообщили медики.



В частности, Александр Куликов сказал: "В подмосковном городе Жуковский только что специалисты завершили вскрытие тела Виктора Ивановича. Как мне сообщил главный судебный медэксперт, причиной его смерти стал обширный затяжной инфаркт, который развивался в течение несколько последних дней и который перешел в критическую фазу в субботу вечером", цитирует слова депутата Интерфакс.